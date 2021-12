Aktien Frankfurt Ausblick: Anleger holen nach Weihnachten erst einmal Luft

Der Dax dürfte mit moderaten Verlusten in die nachweihnachtliche Woche gehen. Der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex signalisierte am Montag rund eine Dreiviertelstunde vor dem Börsenstart ein Minus von 0,15 Prozent auf 15 732 Punkte. Auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 dürfte mit moderaten Verlusten in den Handel starten.