Aktien Frankfurt Ausblick: Auf und Ab im Dax setzt sich mit Gewinnen fort

Das Auf und Ab am deutschen Aktienmarkt dürfte sich auch am letzten Handelstag der Woche fortsetzen. Nach dem Rücksetzer am Vortag, als unter anderem enttäuschende Signale der US-Notenbank belastet hatten, dürfte der Dax am Freitag wieder zulegen. Der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex signalisierte rund eine Stunde vor dem Börsenbeginn ein PLus von 0,5 Prozent auf 12 893 Punkte. Im Wochenverlauf ergäbe sich damit ein minimaler Verlust.