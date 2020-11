Aktien Frankfurt Ausblick: Corona-Risiken rücken wieder in den Fokus

Der Dax dürfte am Donnerstag mit Verlusten in den Handel starten. An der Wall Street hatte es am Vortag für den Dow Jones Index erneut nicht zum Sprung über die 30 000er Marke gereicht, woraufhin Anleger Aktien verkauft hatten. Die auch mit stark zunehmenden Corona-Infektionszahlen begründeten schwachen Vorgaben dürften nun auch den Dax belasten.