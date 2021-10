Aktien Frankfurt Ausblick: Dax bleibt auf Richtungssuche

Der Dax dürfte am Freitag die Marke von 15 500 Punkten zurückerobern. Um diese kämpft er nun schon seit einer Woche mit mal mehr und mal weniger Erfolg. Positive Signale kommen aktuell vom schwer angeschlagenen chinesischen Immobilienkonzern Evergrande. Zudem stützt die weiter insgesamt gute Stimmung an den US-Börsen, wo am Vortag nun der marktbreite S&P 500 auf ein Rekordhoch kletterte.