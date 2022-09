Aktien Frankfurt Ausblick: Dax dürfte Stabilisierung fortsetzen

Die Kurse am deutschen Aktienmarkt dürften die Stabilisierung auf niedrigem Niveau am Dienstag zunächst fortsetzen. Der X-Dax als Indikator für den Leitindex Dax signalisierte diesen rund eine Stunde vor Beginn des Haupthandels gut ein halbes Prozent höher bei 12 875 Punkten. Auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 dürfte leicht zulegen. Die Vorgaben sind stützend, der US-Leitindex Dow hatte am Vorabend zugelegt und auch in Asien meldeten die Börsen Gewinne.