Aktien Frankfurt Ausblick: Dax etwas unter Rekordniveau erwartet

Nach dem Sprung auf ein Rekordhoch dürfte sich der Dax am Dienstag zunächst etwas unter diesem Niveau einpendeln. Der X-Dax als ausserbörslicher Indikator signalisierte für den deutschen Leitindex am Morgen ein Minus von 0,13 Prozent auf 14 362 Punkte. Zu Wochenbeginn hatte der Dax mit 14 402 Punkten eine Bestmarke aufgestellt und nur wenig darunter geschlossen. Sein Eurozonen-Pendant EuroStoxx 50 steuert am Dienstag auf eine leicht schwächere Eröffnung zu.