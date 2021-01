Aktien Frankfurt Ausblick: Dax fehlt nach Rekord Kraft für grössere Sprünge

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt lehnen sich nach der jüngsten Rekordrally erst einmal nur wenig aus dem Fenster. Der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex signalisierte am Dienstag rund eine Dreiviertel Stunde vor dem Xetra-Start mit 13 742 Punkten ein Plus von 0,12 Prozent für den Index. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird 0,14 Prozent höher erwartet.