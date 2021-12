Aktien Frankfurt Ausblick: Dax geht nach Erholungsrally der Schwung aus

Nach der jüngsten Erholungsrally dürfte dem Dax am Mittwoch zunächst der Schwung ausgehen. Rund eine Stunde vor dem Start in den zweitletzten Handelstag des Jahres signalisierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex ein Minus von 0,06 Prozent auf 15 955 Punkte. Sein Eurozonen-Pendant EuroStoxx 50 wird ebenfalls ein wenig schwächer erwartet. Am Vortag hatten auch die US-Aktienmärkte eine Pause eingelegt, und in Asien dominierten am Morgan die Verluste.