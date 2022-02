Aktien Frankfurt Ausblick: Dax klar im Minus erwartet nach schwachen US-Vorgaben

Eine bislang erfreuliche Börsenwoche droht am Freitag mit Kursverlusten zu enden. Die Aussicht auf kräftige Leitzinserhöhungen in den USA nach überraschend stark gestiegenen Verbraucherpreisen lastet auf den Aktienmärkten. So kam es am Donnerstag an der Wall Street zu deutlichen Abgaben. Noch stärker verloren die zinssensiblen Technologiewerte.