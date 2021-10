Aktien Frankfurt Ausblick: Dax legt weiter zu

Der Dax dürfte am Dienstag die Gewinne vom Wochenbeginn fortsetzen. Am Morgen winkt ein Anstieg über die Marke von 15 600 Punkten, an der der Leitindex zuletzt mehrfach gescheitert war. Rückenwind gibt es von den US-Börsen, wo der Dow Jones Industrial und der marktbeite S&P 500 am Vorabend die Rally fortgesetzt und weitere Rekordmarken erreicht hatten. Auch in Asien legten die Börsen überwiegend zu.