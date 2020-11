Aktien Frankfurt Ausblick: Dax schwächer - US-Wahlausgang doch eine Hängepartie

Nach der US-Präsidentschaftswahl mit weiterhin ungewissem Ausgang zeichnen sich am Mittwochmorgen moderate Kursverluste am deutschen Aktienmarkt ab. Noch ist in den USA nichts entschieden. Das Rennen zwischen Amtsinhaber Donald Trump und seinem demokratischen Herausforderer Joe Biden ist knapp. "Jetzt ist genau das passiert, was vor der Wahl so ganz und gar nicht das Wunsch-Szenario der Börsen war, es zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Trump und Biden ab", erklärte Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets.