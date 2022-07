Aktien Frankfurt Ausblick: Dax-Stabilisierung erwartet - Tiefrote Wochenbilanz

Zum Ende einer schwachen Woche winkt dem Dax am Freitag eine Stabilisierung. "Auf den Ausverkauf folgt auch diesmal der Erholungsversuch", kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Knapp eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als ausserbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,7 Prozent auf 12 608 Punkte - auf Wochensicht wäre das aber immer noch ein Minus von mehr als drei Prozent. Sein Eurozonen-Pendant EuroStoxx 50 wird am Freitagmorgen ähnlich erholt erwartet.