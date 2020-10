Aktien Frankfurt Ausblick: Dax startet Erholungsversuch

Nach der bisherigen Verlustserie in dieser Woche zeichnet sich für den deutschen Aktienmarkt am Freitag zur Eröffnung eine zarte Erholung ab. Positive Impulse liefern die US-Börsen, wo sich der Dow Jones Industrial am Vorabend wegen der Hoffnung auf ein rasches Konjunkturpaket ins Plus vorarbeiten konnte. Ansonsten sorgt die Coronavirus-Pandemie weiter für Unsicherheit.