Aktien Frankfurt Ausblick: Dax steigt weiter Richtung Corona-Hoch

Starke Vorgaben von der Wall Street könnten den Dax zur Wochenmitte weiter nach oben treiben. Der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex deutete knapp eine Stunde vor dem Handelsstart ein Plus von 0,34 Prozent auf 13 408 Zähler an. Damit rückt das Corona-Hoch bei 13 460 Punkten von Anfang September allmählich wieder näher. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird am Mittwoch mit plus 0,3 Prozent erwartet.