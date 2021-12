Aktien Frankfurt Ausblick: Dax strebt zum Jahresende weiter nach oben

Der Aufwärtsdrang am deutschen Aktienmarkt ist zwar gebremst, aber ungebrochen. Der Dax , der zu Wochenbeginn ein halbes Prozent zugelegt hatte, dürfte am Dienstag noch etwas steigen. Der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex signalisierte rund eine Dreiviertelstunde vor dem Börsenstart ein Plus von 0,2 Prozent auf 15 868 Punkte. Auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 dürfte mit moderaten Gewinnen in den Handel starten.