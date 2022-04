Aktien Frankfurt Ausblick: Dax tritt auf der Stelle vor US-Arbeitsmarktbericht

Nach zwei verlustreichen Börsentagen dürfte der Dax am Freitag im frühen Handel auf der Stelle treten. Anleger warten auf den Arbeitsmarktbericht aus den USA für den März, den konjunkturellen Höhepunkt der Woche. Knapp eine Stunde vor dem Börsenstart signalisierte der X-Dax als Indikator für den Dax ein Plus von wenigen Punkten auf 14 423 Zähler. Auf Wochensicht zeichnet sich ein moderates Plus ab. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 dürfte sich am Freitag zum Auftakt ebenfalls kaum bewegen.