Aktien Frankfurt Ausblick: Dax wagt neuen Anlauf nach oben

Nach dem Rückschlag vom Vortag dürfte es am deutschen Aktienmarkt am Mittwoch wieder etwas aufwärts gehen. Knapp eine Stunde vor Eröffnung des Xetra-Handels notierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex rund 0,3 Prozent höher bei 14 434 Punkten. Der EuroStoxx 50 wurde rund 0,1 Prozent im Plus erwartet.