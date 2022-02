Aktien Frankfurt Ausblick: Etwas höher erwartet - Umfeld bleibt aber getrübt

Etwas stabilisiert dürfte der Dax am Montag nach der schwachen Vorwoche in den Handel starten. Der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex signalisierte eine knappe Stunde vor der Eröffnung auf Xetra ein Plus von 0,57 Prozent auf 15 185 Punkte. Ein erneuter Test der runden Marke von 15 000 Punkten scheint damit zunächst abgewendet, nachdem den Technologiewerten an der US-Börse Nasdaq am Freitag ein versöhnlicher Wochenausklang gelungen war. Der EuroStoxx 50 wird am Montag ein halbes Prozent fester erwartet.