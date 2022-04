Aktien Frankfurt Ausblick: Gewinne erwartet - Bayer mit positiven Studiendaten

Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Montag mit Gewinnen starten. Der Auftrieb kommt von positiven Vorgaben aus Übersee. Der Krieg in der Ukraine geht unterdessen weiter und ein Ende scheint nach wie vor nicht in Sicht. Knapp eine Dreiviertelstunde vor dem Börsenstart signalisierte der X-Dax als Indikator für den Dax ein Plus von 0,7 Prozent auf 14 552 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 dürfte ebenfalls freundlich starten.