Aktien Frankfurt Ausblick: Gute China-Daten geben Dax Rückenwind

Eine wiedererstarkte chinesische Wirtschaft dürfte am Dienstag am deutschen Aktienmarkt Kursgewinne zur Folge haben. Ein Stimmungsindikator für mittlere und kleinere Industriebetriebe des Landes stieg im November auf den höchsten Wert seit fast zehn Jahren. Daraufhin legten die Börsen in Fernost teils kräftig zu.