Aktien Frankfurt Ausblick: Kaum Bewegung - Anleger warten auf Geldpolitik

Am Frankfurter Aktienmarkt zeichnet sich am Dienstagmorgen wenig Bewegung ab. Nach starkem Wochenstart waren die Anleger am Montagmittag auf die Bremse getreten, und haben sie seither nicht wieder gelöst. Angesichts bevorstehender "Geldpolitik in Zeiten von Omikron", wie es die Devisenexperten der Commerzbank nennen, ist Defensive scheinbar doch Trumpf. Neben der US-Notenbank werden in den kommenden Tagen auch die Währungshüter aus Europa, Grossbritannien und Japan den weiteren Kurs festlegen.