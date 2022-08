Aktien Frankfurt Ausblick: Konjunkturhoffnungen geben Schub

Kursgewinne im späten US-Aktienhandel nach erfreulichen Konjunkturdaten dürften am Donnerstag auch den Dax noch etwas höher tragen. Der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex deutete am Morgen ein Plus von 0,36 Prozent auf 13 637 Zähler an. Damit würde der Leitindex erstmals seit Mitte Juni die Marke von 13 600 Punkten überwinden. Von den in der Zeit von Anfang Juni bis Anfang Juli verbuchten Verlusten hat er bereits wieder mehr als 50 Prozent aufgeholt. Auch der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 dürfte am Donnerstag noch etwas zulegen.