Aktien Frankfurt Ausblick: Leicht im Plus erwartet

Mit moderaten Gewinnen dürfte der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag eröffnen. Eine knappe Stunde vor Beginn des Xetra-Handels am Mittwoch signalisiert der X-Dax als Indikator für den Leitindex Dax ein Plus von rund 0,2 Prozent auf 13 317 Punkte. Für den EuroStoxx 50 zeichnet sich ein Anstieg von ebenfalls rund 0,2Prozent ab.