Aktien Frankfurt Ausblick: Leichte Verluste - Kaum Hoffnung auf goldenen Herbst

Der Dax tut sich im Oktober weiter schwer: Der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex deutete knapp eine Stunde vor Beginn des Xetra-Handels am Montag auf ein Minus von 0,15 Prozent auf 15 133 Punkte hin. Zum Monatsstart war er am Freitag erstmals seit Mai kurzzeitig unter die runde Marke von 15 000 Punkten gefallen. Im Bereich der 200-Tage-Linien hatten sich am längerfristigen Trendbarometer dann jedoch wieder Käufer gefunden. Der EuroStoxx 50 als Leitbarometer der Eurozone wird am Montag 0,2 Prozent tiefer erwartet.