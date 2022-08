Aktien Frankfurt Ausblick: Moderate Verluste - Warten auf US-Inflationsdaten

Nach einem freundlichen Wochenstart dürfte der Dax am Dienstag zunächst wieder etwas nachgeben. "An den Börsen ist Durchatmen angesagt", kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Und im deutschen Leitindex sei nach der beeindruckenden Rally um mehr als 1000 Punkte seit Anfang Juli "die Luft erst einmal raus", insbesondere nun inmitten der Sommerferienzeit. All jene, die nicht im Urlaub sind, warten ausserdem auf Daten zur Inflation in der weltgrössten Volkswirtschaft. Sie werden zur Wochenmitte veröffentlicht.