Aktien Frankfurt Ausblick: Nach Montagsrally weiter moderat freundlich erwartet

Nach dem spektakulären Wochenauftakt und weiteren moderaten Gewinnen am Dienstag dürfte der Dax zur Wochenmitte stabil bleiben. Der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex signalisierte eine knappe Stunde vor dem Börsenstart ein Plus von 0,1 Prozent auf 13 178 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 dürfte mit einem etwas deutlicherem Plus von 0,3 Prozent starten.