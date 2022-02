Aktien Frankfurt Ausblick: Sorge um Inflation und Zinsen hält Anleger in Schach

Vor den geldpolitischen Entscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) herrscht am deutschen Aktienmarkt am Donnerstag erst einmal Zurückhaltung. Nach der Stagnation des Dax am Vortag dürfte der Leitindex leicht nachgeben. Eine knappe Stunde vor dem Xetra-Start signalisierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex ein Minus von 0,4 Prozent auf 15 549 Punkte.