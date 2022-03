Aktien Frankfurt Ausblick: Stabilisierung erwartet

Nach dem Rückschlag zur Wochenmitte deutet sich am deutschen Aktienmarkt am Donnerstag ein ruhiger Handelsauftakt an. Knapp eine Stunde vor dem Börsenstart signalisierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex Dax ein Mini-Plus von 0,01 Prozent auf 14 285 Punkte. Tags zuvor war der Dax fast an das Vorwochenhoch bei 14 553 Punkte herangelaufen, bevor er wieder abgedreht hatte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird am Donnerstag mit einem Anstieg von rund 0,2 Prozent erwartet.