Aktien Frankfurt Ausblick: Stabilisierungsversuch hält an vor US-Inflationsdaten

Vor den mit Spannung erwarteten US-Inflationsdaten arbeitet der Dax am Mittwoch weiter an seiner Stabilisierung. Der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex signalisierte eine Stunde vor dem Xetra-Start ein Plus von 0,3 Prozent auf 13 574 Punkte. Tags zuvor war der Dax sogar schon bis auf 13 719 Punkte gestiegen, bevor ihn am Nachmittag die Kräfte verliessen. Das Eurozonen-Kursbarometer EuroStoxx 50 wird ein halbes Prozent höher erwartet.