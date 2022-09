Aktien Frankfurt Ausblick: Stabilisierungsversuch nach jüngsten Kursrutsch

Wie tags zuvor an der Wall Street wird nun auch beim Dax ein Stabilisierungsversuch erwartet. Der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex signalisierte am Donnerstag eine knappe Stunde vor dem Xetra-Start ein geringfügiges Plus auf 13 034 Punkte. Geschockt von der hartnäckigen US-Inflation war das Börsenbarometer zuletzt in zwei Tagen um bis zu 4,5 Prozent von seinem Erholungshoch bei 13 564 Punkten im Bereich der 100-Tage-Linie abgesackt. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 dürfte 0,2 Prozent tiefer in den Tag starten.