Aktien Frankfurt Ausblick: US-Hilfspaket treibt nicht mehr und Pandemie belastet

Zum Ende einer Woche der Stagnation könnten sich Anleger am Freitag für Gewinnmitnahmen entscheiden. Auch ein billionenschweres Hilfspaket in den USA dürfte die Anleger nicht mehr zu Aktienkäufen bewegen. Der X-Dax deutete für den Leitindex Dax eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsstart ein Minus von 0,7 Prozent auf 13 885 Punkte an. Auf Wochensicht hätte der Dax somit gut ein Prozent verloren. Auch der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 dürfte an diesem Freitag nachgeben.