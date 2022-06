Aktien Frankfurt Ausblick: Weiter erholt dank starker Wall Street

Der Dax dürfte am Montag an seine Stabilisierung vom Wochenabschluss anknüpfen. Der X-Dax als Indikator für das deutsche Börsenbarometer signalisierte rund eine Stunde vor dem Xetra-Start ein Plus von 0,72 Prozent auf 13 212 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 dürfte ein halbes Prozent fester in die Woche starten.