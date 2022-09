Aktien Frankfurt Eröffnung: Anleger vor Fed-Entscheid weiter defensiv

Der Dax steuert am Montagmorgen auf den fünften Verlusttag in Folge zu. Anleger reduzierten weiter ihr Risiko, bevor am Mittwoch der Zinsentscheid der US-Notenbank erwartet wird. Der deutsche Leitindex verlor nach einer Handelsstunde 0,70 Prozent auf 12 651,52 Punkte. Während der MDax recht milde um 0,34 Prozent auf 23 861,63 Punkte fiel, gab der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 um mehr als ein Prozent nach.