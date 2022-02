Aktien Frankfurt Eröffnung: Auftaktgewinne verringert - Umfeld schwierig

Im getrübten Börsenumfeld ist am Montagfrüh die Kurserholung am deutschen Aktienmarkt fragil. Nach einem deutlicheren Auftaktplus notierte der Dax zuletzt noch 0,32 Prozent höher auf 15 147 Punkte. Steigende Renditen am Anleihemarkt und die Ukraine-Russland-Krise gelten derzeit als die grössten Belastungen.