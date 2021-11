Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax bleibt vor Fed-Beschlüssen in Rekordnähe

Der Dax bleibt am Mittwoch vor den geldpolitischen Beschlüssen der US-Notenbank Fed in Reichweite zum Rekord. In der ersten Handelsstunde bewegte er sich mit 15 943,73 Punkten prozentual kaum verändert um seinen Schlusskurs vom Vortag. Das Rekordhoch vom August steht bei 16 030 Punkten.