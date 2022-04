Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax macht Wochenverlust wett

Kurz vor dem Wochenende ist es mit den Kursen am deutschen Aktienmarkt noch etwas aufwärts gegangen. "Die Stimmung hellt sich zum Ende der Woche hin auf", schrieb der Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners. "Einige werden mutiger". Der bisher ordentliche Verlauf der Saison der Quartalsberichte locke Anleger zurück in Aktien. Die Vorgaben grosser US-Tech-Konzerne sind derweil gemischt: Während ein trister Ausblick von Amazon am Vorabend die Stimmung drückte, sorgte Apple mit einem Quartalsgewinn von 25 Milliarden US-Dollar für gute Laune.