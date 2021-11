Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax schüttelt Vortagesverluste ab

Nach leichten Verlusten am Vortag hat der Dax am Freitag wieder zugelegt. Die Marke von 16 300 Punkten bleibt in Reichweite. Der Anstieg der Erzeugerpreise bremste den Leitindex kaum, obwohl der Preisauftrieb deutlicher als erwartet ausfiel und zudem so heftig war wie zuletzt vor 70 Jahren.