Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax schwach - Brexit ohne Abkommen belastet

Am deutschen Aktienmarkt hat der Dax am Freitag sein moderates Vortagesminus ausgeweitet. Nach nur leichten Verlusten zum Handelsauftakt ging es rasch deutlicher abwärts. Im frühen Geschäft sank das Börsenbarometer zuletzt um 0,93 Prozent auf 13 172,12 Punkte. Damit zeichnet sich aktuell ein Wochenverlust von rund einem Prozent ab. Bereits seit einem Monat pendelt der Dax um die wie ein Magnet wirkende Marke von 13 300 Punkten. Entsprechend hatte sich auch das Wochenhoch am Mittwoch bei 13 454 Punkten letztlich nicht als nachhaltig erwiesen.