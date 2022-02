Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax steigt weiter

Nach zwei guten Börsentagen sind die Kurse am deutschen Aktienmarkt auch am Mittwoch gestiegen. Allerdings hielten sich die Gewinne im frühen Handel zunächst in Grenzen: Der Leitindex rückte um rund ein halbes Prozent auf 15 700 Punkte vor, nachdem er am Montag und Dienstag bereits um insgesamt knapp zwei Prozent zugelegt hatte.