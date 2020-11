Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax weiter stark - Gelassenheit am Markt

Der Dax präsentiert sich auch am Tag nach der US-Wahl in starker Form. Im frühen Donnerstagshandel rückte der deutsche Leitindex um weitere 1,09 Prozent auf 12 458,49 Punkte vor. Damit liess er nun auch die exponentielle 200-Tage-Linie als Indikator für den längerfristigen Trend hinter sich. Der MDax der 60 mittelgrossen Werte gewann 1,15 Prozent auf 27 553,83 Punkte. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone verbuchte ebenfalls ein Plus von mehr als einem Prozent.