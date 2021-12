Aktien Frankfurt Eröffnung: Erholung vom schwachen Wochenstart

Nach dem Dämpfer zum Wochenstart ist der deutsche Aktienmarkt am Dienstag wieder auf Erholungskurs gegangen. Der Dax kletterte im frühen Handel um 0,67 Prozent auf 15 341,03 Punkte. Am Vortag noch hatte der deutsche Leitindex knapp zwei Prozent eingebüsst, nachdem er im Verlauf wegen der Omikron-Sorgen und Ängsten vor einem neuerlichen Lockdown in Deutschland auf den tiefsten Stand seit Ende November gefallen war.