Aktien Frankfurt Eröffnung: Inflationssorgen belasten Dax

Höhere Rohstoffpreise und damit wieder grösser werdende Inflationssorgen haben Anleger am Aktienmarkt am Dienstag wieder in die Flucht getrieben. Der deutsche Leitindex Dax sackte am Ende der ersten Handelsstunde um 1,87 Prozent auf 15 111,83 Punkte ab. Die Bestmarke von gut 15 501 Punkten rückte nach zuletzt vier Erholungstagen damit wieder in die Ferne.