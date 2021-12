Aktien Frankfurt Eröffnung: Leichte Gewinne im Dax

Nach dem wechselhaften Wochenstart haben die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Dienstag wieder zögerlich zugegriffen. Der Dax legte in der ersten Handelsstunde um 0,3 Prozent zu auf 15 672 Punkte. Zum Wochenstart war der deutsche Leitindex bereits zeitweise bis auf 15 794 Punkte gestiegen, bevor die Anleger auf die Bremse getreten waren.