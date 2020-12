Aktien Frankfurt Eröffnung: Lockdown-Furcht weicht - Dax steigt

Der Dax hat sich am Montag von seinem jüngsten Kursrücksetzer erholt. In der ersten Stunde nach der Eröffnung gewann der Leitindex 0,90 Prozent auf 13 232,02 Zähler. Am Freitag hatte ihm zeitweise noch der Rutsch unter 13 000 Punkte gedroht. Dass die runde Marke gehalten habe, wertete Marktbeobachter Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners positiv.