Aktien Frankfurt Eröffnung: Schwächer - Dow-Rekord gibt keinen Schwung

Der Dax ist am Donnerstag mit Verlusten gestartet. Der Rekordlauf des Dow Jones Industrial in den USA am Vortag sorgte hierzulande nicht für neuen Schwung. Jenseits des Atlantiks hatte der US-Leitindex angesichts erfreulicher Quartalsberichte zeitweise eine neue Bestmarke erreicht. Auch in Europa nimmt die Bilanzsaison Fahrt auf.