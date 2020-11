Aktien Frankfurt Eröffnung: Ungünstigstes Szenario nach US-Wahl belastet

In einem von hoher Unsicherheit geprägten Markt angesichts des ungewissen Ausgangs der US-Präsidentschaftswahl ist der Dax am Mittwoch zeitweise deutlich abgetaucht. Der Leitindex sank in der ersten Handelsstunde bis auf 11 848 Punkte, verlor zuletzt aber nur noch 0,64 Prozent auf 12 011,94 Punkte. Am Vortag hatte die Hoffnung auf einen klaren US-Wahlausgang die Erholung von den Verlusten der Vorwoche im Zuge der jüngsten Zuspitzung der Corona-Krise noch angetrieben.