Im März wird es im bekanntesten britischen Index FTSE 100 zwei Wechsel geben: Der Pumpen- und Ventilhersteller Weir Group sowie Renishaw, ein Unternehmen, das auf den Bereich Mess- und Medizintechnik spezialisiert ist, werden von Montag, 22. März an, im "Footsie" vertreten sein. Dies teilte der Index-Betreiber FTSE Russell am Mittwochabend in London mit.