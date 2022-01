Analystenkommentar setzt Dormakaba-Aktie unter Druck

Die Aktien zählen gegen 10.00 Uhr mit einem Minus von 5,5 Prozent auf 518 Franken zu den grössten Verlierern im breiten Markt. Der SPI fällt zeitgleich um 0,82 Prozent zurück.

Das Chancen-Risiko-Verhältnis beim Schliesstechnikkonzern sei abwärtsgerichtet, erklärt der zuständige Analyst in seiner Studie. Für diese Einschätzung nennt er Punkte wie das Management, dem es in seinen Augen an Stabilität mangelt. Zur Erinnerung: Erst im November kam es zum zweiten Chefwechsel in neun Monaten.

Diese mangelnde Stabilität wiederum führe zu Umsetzungsrisiken, "die die Aktie in der Vergangenheit geplagt haben und Zweifel daran aufkommen lassen, ob die Gruppe ihre ehrgeizigen mittelfristigen Ziele erreichen kann".

hr/cf

(AWP)