Anleihe: Basler Kantonalbank begibt Social Bond über 110 Mio Franken bis 2029

Betrag: 110 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,75% Emissionspreis: 100,229% Laufzeit: 7 Jahre, bis 21.09.2029 Liberierung: 21.09.2022 Yield to Mat.: 1,715% Swap-Spread: +15 BP Valor: 119'321'307 (6) Rating: AA+ (S&P) Kotierung: SIX, ab 20.09.2022

Das eingenommene Geld wird für Projekte verwendet, die einen sozialen Mehrwert stiften. Laut den Angaben handelt es sich um den ersten Social Bond einer Schweizer Bank.

Konkret werden die Gelder zur Verbesserung der Chancengerechtigkeit eingesetzt, wie die BKB am Mittwoch mitteilte. Die Bereitstellung bezahlbarer Wohnungen sowie gemeinnütziger und sozialer Bauprojekte wie unter anderem Spitäler stelle dabei eine zentrale Aufgabe dar. Im Gegenzug können Investoren mit dem Social Bond einen messbaren, sozialen Fussabdruck erzielen.

BKB gibt zudem an, dass die Nachfrage nach dem Social Bond gross sei, was sich auf den Preis auswirke. Dadurch verschaffe sich das Institut eine "günstige Finanzierungsquelle" und kann das Geld an soziale Projekte weitergeben.

Schon im Juni hatte die BKB die Stadt Basel bei der Lancierung des ersten Schweizer Social Bonds begleitet. Nun emittiert sie selber eine solche Anleihe.

pre/kae/rw

(AWP)