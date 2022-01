Betrag: 200 Mio Fr. Coupon: 0,85% Emissionspreis: 100% Laufzeit: 10 Jahre, bis 21.01.2032 Call-Datum: 8 Jahre, am 21.01.2030 Liberierung: 21.01.2022 Yield to Call.: 0,85% Swap-Spread: Saron +71 BP Valor: 114'872'812(9) Rating: A2 stb. (Moody's) Kotierung: SIX, ab 20.01.2022

pre/

(AWP)